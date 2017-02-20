﻿«التحالف الشيعي» و«البعث» يرفضان مؤتمر جنيف حول مستقبل العراق

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت قوى، بينها التحالف الوطني الشيعي وحزب البعث وأحزاب سنية، رفضهم مؤتمر جنيف حول العراق، ضمن تباين ردود الأفعال والمواقف تجاه المؤتمر الذي تحضره شخصيات مشاركة في العملية السياسية، إضافة إلى معارضين، وبمشاركة دولية. وأعرب رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، عن رفضه، «أية تفاهمات حول العراق من خارج الحدود، أو تدخل أي طرف في أزمة البلاد لأنه سيسقط عليه أزماته ورؤيته الخاصة بعيداً عن المصلحة العراقية». وشدد على أن «الوطنية لا تناقش في الغرف المغلقة والدهاليز، إنما في النور وبطريقة معلنة».

ونفى متحدث باسم حزب «البعث العربي الاشتراكي» في العراق، حضور ممثلين عنه في (مؤتمر سنة العراق في جنيف)، الذي «يعقد تحت مسميات طائفية أو عرقية»، حسب قوله. وذكر الناطق الرسمي باسم قيادة قطر العراق للحزب، في بيان نشره موقع «البصرة» الالكتروني المقرب من الحزب، أن الأخير «يواصل جهاده ونضاله السياسي صوب تحقيق تحرير العراق الشامل واستقلاله التام والناجز ولا يدخر جهدا في التفاعل مع الجهود الخيرة المخلصة والتي تصب في مجرى التحرير والاستقلال والسيادة وتعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز مسيرة النضال القومي للأمة العربية ولخدمة الإنسانية جمعاء».

وأضاف: «نعلن مواقفنا الواضحة في التفاعل مع القوى الوطنية الخيرة والقومية والإسلامية كافة بلا مزايدات على أحد وبلا مناورات والتفافات غير مجدية فسبيل البعث هو طريق التضحية والجهاد والفداء وحتى تحقيق الظفر الحاسم والنصر الأكيد»، حسب البيان.

و صرّح النائب عن كتلة المواطن، حبيب الطرفي، أن «إقامة المؤتمرات خارج العراق لا تأتي بالنفع أو حتى بالحلول للمشاكل العراقية، وهي بالعادة تغرد خارج السرب». وذكر الطرفي، في تصريح، أن «التحالف الوطني لا يعقد ولن يلبي أي دعوة لحضور مؤتمرات خارجية تحت أي مسمى لأنها مسيسة، كما هو الحال في مؤتمر جنيف الذي اعتذر عن عدم المشاركة فيه أغلب القادة السنة، باستثناء قلة منهم. وعلى الرغم من ذلك فإن مؤتمرهم لن يأتي بالنفع أو حتى تلبية طموحهم وكذلك فإن الكتل الشيعية طرحت مشروع تسوية وطلبت من القادة السنة وغيرهم تقديم رؤاهم للذهاب بالدولة إلى بر الأمان، فما الداعي من إقامة مؤتمرات منفردة في جنيف وغيرها». ورغم اعتراضات القوى الشيعية على المؤتمر، فإن القيادي في اتحاد القوى، حيدر الملا، كشف أن «كل من وجهت إليه الدعوة، إما شارك في الاجتماع أو أرسل ممثلا عنه». وبين أن «رئيس البرلمان، سليم الجبوري، أرسل محافظ الأنبار صهيب الراوي ممثلا عنه». وأكد الملا «مشاركة محافظ نينوى نوفل العاكوب، إضافة إلى صالح المطلك، ووزير المالية السابق رافع العيساوي، وأحمد الجبوري، محافظ صلاح الدين».

في المقابل، أكد النائب عن «اتحاد القوى»، محمد المشهداني أن «الاجتماع يختلف عن سابقاته ويحظى باهتمام كبير في الوسط السنّي لأنه يتم برعاية أمريكية».

وأضاف أن «توقيت عقد الاجتماع يبدو مناسباً لأنه يتزامن مع تظاهرات شعبية واسعة ضد مؤسسات الدولة الفاسدة». وتابع: «هذه الأمور قد تولد عوامل ضغط على الحكومة العراقية لتستجيب للفئات المهمشة من العراقيين»، معتبراً أن «المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انفتاحاً على الجميع، لا سيما عناصر المعارضة العراقية الذين اضطروا إلى مغادرة العراق بسبب التضييق والاتهامات التي تعرضوا لها خلال ثماني سنوات من حكم المالكي».

وأشار مصدر مقرب من اتحاد القوى (السني) لـ«القدس العربي»، إلى أن «الاجتماع عقد برعاية أمريكية، دون موافقة الحكومة العراقية، وحضره سياسيون ونواب وقيادات عشائرية عراقية من الداخل، إضافة إلى ممثلين عن جهات سياسية معارضة للعملية السياسية خارج العراق». ولفت إلى أن «اللقاء يهدف إلى وضع أسس وطنية أبرزها التمسك بوحدة العراق ومكافحة الإرهاب، كما يبحث أوضاع سكان المناطق ذات الغالبية السنية، من خلال التركيز على قضايا مهمة، مثل قانون العفو العام، وتعديل أو إلغاء قانون (اجتثاث البعث)»، فضلاً عن «إعادة النازحين إلى المناطق المحررة التي تمنع بعض فصائل (الحشد الشعبي) عودتهم كبلدة جرف الصخر في محافظة بابل، وبلدة يثرب في محافظة صلاح الدين، إضافة إلى الحديث عن الموقف من مشاركة السنّة في الانتخابات المقبلة».

يذكر أن مؤتمر جنيف حول العراق وترتيبات ما بعد تنظيم «الدولة الإسلامية» عقد برعاية المعهد الأوروبي للسلام، وبمشاركة الجنرال الأمريكي السابق ديفيد بترايوس، ورئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وشخصيات دولية أخرى. ويهدف المؤتمر إلى دراسة تطورات الأوضاع السياسية في عراق ما بعد تنظيم «الدولة».

ويشير مراقبون إلى أن عقد مؤتمر دولي في جنيف وبرعاية دولية لبحث مستقبل العراق، بحضور شخصيات سنية ممن يشاركون في العملية السياسية أو الرافضين لها، يعكس مؤشرات واضحة حول حرص دولي على البدء بترتيب أوضاع العراق المستقبلية لمنع تكرار الظروف والمبررات التي أوجدت البيئة لنشوء تنظيمات متطرفة مثل «القاعدة» وتنظيم «الدولة». ويؤكد المراقبون أن المجتمع الدولي حريص على عملية سياسية يشارك فيها جميع مكونات المجتمع العراقي لمنع التوترات والخلافات والصراعات التي تنعكس آثارها على المنطقة والعالم. ويربط هؤلاء هذه التحركات مع تصاعد التظاهرات المطالبة بالإصلاح في العراق، إضافة إلى اقتراب موعد الانتخابات المقبلة والسعي لتشكيل تحالفات انتخابية جديدة، ما يشكل ضغوطا قوية على القوى الشيعية المتحكمة بالسلطة في البلاد.