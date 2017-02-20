﻿ميسي يزور مصر للترويج لحملة مكافحة فيروس سي!

القاهرة – د ب أ: وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، إلى مصر أمس، في إطار مشاركته في حملة ترويجية للسياحة العلاجية ومكافحة التهاب الكبد الوبائي «فيروس سي». وكان من المقرر أن يبدأ اللاعب الأرجنتيني زيارته إلى مصر يوم الأربعاء الماضي، بيد أنه أرجأ الزيارة، بعد هزيمة الفريق الكتالوني الثقيلة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا قبل موعد الزيارة بأربع وعشرين ساعة فقط. ولم تكن تلك المرة الأولى، التي يؤجل فيها ميسي سفره إلى مصر، حيث تراجع عن فكرة القدوم إلى مصر في إطار الحملة الترويجية المذكورة، بعد وقوع حادث تفجير الكنيسة البطرسية في العباسية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

الأرجنتيني سامباولي مرشح لتدريب برشلونة

مدريد – الأناضول: كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الأرجنتيني خورخي سامباولي، مدرب إشبيلية الإسباني مرشحا لتدريب برشلونة بداية من الموسم المقبل. وذكرت صحيفة «فانغوارديا» الكتالونية أن سامباولي من الأسماء المرشحة لخلافة المدرب الحالي لويس إنريكي بسبب تذبذب نتائج الفريق. ورفض سامباولي التعليق على تلك الأنباء مكتفيا بالقول: «لا أحد يعرف ماذا سيحدث غدا». ودخل سامباولي في دائرة الأسماء المرشحة لتدريب الفريق بجانب الثنائي الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، والأرجنتيني ماوريسيو بوتيشينو مدرب توتنهام بالإضافة إلى الهولندي رونالد كومان مدرب إيفرتون. وشنت الجماهير غضبا شديدا على لاعبي برشلونة والجهاز الفني بعد الهزيمة الثقيلة امام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

البرازيلي ألفيش ينتقد مسؤولي البارسا!

برشلونة – الأناضول: أكد البرازيلي داني ألفيش مدافع يوفنتوس الإيطالي، أن نادي برشلونة لم يحترمه نهائيا في ما يتعلق بحسم مسألة رحيله عن النادي من عدمه بداية الموسم الجاري. وقال: «برشلونة وإداريوه لم يمتلكوا الجرأة الكافية للحديث معي بشكل مباشر عن مستقبلي». وأضاف: «الرحيل بشكل مجاني عن برشلونة كان ضربة قوية من طرفي، فدائما ما قيل أنني سأرحل في آخر ثلاثة مواسم مع النادي، لكن إداريي النادي لم يستطيعوا أن يخبروني بذلك بشكل مباشر». وأوضح: «تعاملوا معي بطريقة سيئة ولم يحترمونني نهائيا». ورحل ألفيش عن برشلونة في بداية الموسم الجاري لينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

أفضل لاعب في أمم إفريقيا ينتقل الى الدوري الصيني

بكين – الأناضول: أعلن بورغ الدنماركي انتقال لاعبه الكاميروني كريستيان باسوغوغ إلى هينان جياني الصيني. وقال باسوغوغ: « العرض المقدم من هينان جياني لا يمكن رفضه، منذ اليوم الاول لوجودي هنا، وجدت كل الاهتمام والرعاية من كل شخص، سواء داخل النادي أو خارجه». وأضاف: « شعرت بالترحاب الشديد من كل مسؤول فى نادي بورغ وفي المدينة ذاتها». وسجل باسوغوغ أربعة أهداف خلال 32 مباراة، خاضها مع البورغ خلال الفترة التى قضاها فى الدنمارك. يذكر أن النجم الكاميروني تألق مؤخراً مع منتخب بلاده الذى توج بكأس الأمم الإفريقية بالغابون، وحصل على جائزة أفضل لاعب فى البطولة، وسجل هدفاً في البطولة أمام المنتخب الغاني في الدور نصف النهائي لأمم إفريقيا. وبدأت الأندية الصينية في السنوات الأخيرة باستقطاب العديد من نجوم الكرة العالمية أبرزهم المالي عمر كانوتيه والإيفواري ديدييه دروغبا ومواطنه جيرفينيو والبرازيلي روبينيو والسنغالي ديمبا با وآخرهم الثنائي البرازيلي أوسكار والكسندر باتو والأرجنتيني كارلوس تيفيز.

جنوى الإيطالي يقيل المدرب يوريتش ويعين ماندورليني

روما – رويترز: قال جنوى الايطالي إنه استغنى عن خدمات المدرب ايفان يوريتش بعد هزيمة قاسية بخماسية من دون رد خارج الديار مساء الاحد أمام بيسكارا متذيل الترتيب وعين اندريا ماندورليني بدلا منه. وذكرت وكالة «انسا» الايطالية ان نحو 200 مشجع للنادي اعترضوا طريق حافلة الفريق بعد المباراة ورشقوها بالبيض ورددوا هتافات مسيئة. وسبق لماندورليني مدافع انتر ميلان السابق تدريب اتلانتا وساسولو. ووقع عقدا حتى يونيو/ حزيران 2018. ويحتل جنوى المركز السادس عشر في الدوري ويستضيف بولونيا الذي يتفوق عليه بمركز ونقطة يوم الاحد المقبل.

الفيصلي السعودي يقيل المدرب الكرواتي ايكوفيتش

الرياض – د ب أ: قرر مجلس إدارة فريق الفيصلي السعودي، إقالة المدرب الكرواتي تومسيلاف ايكوفيتش من تدريب الفريق. وجاء قرار الإقالة، بعد اجتماع مجلس إدارة النادي مساء أمس مع الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم. وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب الكرواتي على المجهودات التي بذلها مع الفريق في الفترة السابقة، متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة. ومن المقرر ان يصل مدرب الفريق الجديد خلال اليومين المقبلين.