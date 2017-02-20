﻿بطولة دبي للتنس: تأهل صعب لبويغ وبوندارينكو وسهل لشواي بينغ

دبي – د ب أ: قهرت لاعبة التنس البورتوريكية الإصابة التي داهمتها خلال المباراة وانتزعت بطاقة تأهلها للدور الثاني في بطولة دبي المفتوحة للتنس بفوزها الثمين 6/3 و4/6 و6/4 على ياروسلافا شفيدوفا لاعبة كازاخستان في الدور الأول.

وعانت بويغ، الفائزة بالميدالية الذهبية لمسابقة تنس السيدات في دورة الألعاب الأولمبية الماضية (ريو 2016)، من الإصابة التي تعرضت لها خلال المجموعة الثانية من المباراة وتلقت العلاج أكثر من مرة لكنها أصرت على استكمال المباراة حتى حققت الفوز وتأهلت للدور الثاني. وتلتقي في الدور الثاني مع الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة الخامسة عشرة. وفجرت البلجيكية إيليس ميرتنز، المتأهلة من الأدوار التمهيدية، المفاجأة وتأهلت إلى الدور الثاني بفوزها على البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا 6/3 و6/2 في مباراة استغرقت أكثر قليلا من ساعة واحدة لتلتقي ميرتنز في الدور الثاني مع البولندية أغنيسكا رادفانيسكا المصنفة الرابعة للبطولة. كما تغلبت الأمريكية كاترين بيليس على يوليا بوتينتسيفا لاعبة كازاخستان 6/1 و7/6 في مباراة استغرقت ساعة واحدة و36 دقيقة لتلتقي بيليس في الدور الثاني مع الألمانية لورا سيغموند. وفازت الأوكرانية كاترينا بوندارينكو على البيلاروسية أرينا سابالينكا المتأهلة من الأدوار التمهيدية 4/6 و6/4 و6/3 لتلتقي بوندارينكو في الدور الثاني مع الأسباني غاربين موغوروزا المصنفة الخامسة. وتأهلت الصينية شواي بينغ، التي تشارك في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد)، إلى الدور الثاني بالفوز على الأوكرانية ليسيا تشيرنكو 6/1 و6/1 حيث تلتقي في الدور الثاني مع التشيكية باربورا شتريكوفا المصنفة التاسعة للبطولة.