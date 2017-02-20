﻿لاعب كرة القدم الأمريكية بينيت يؤكد: لن أسمح لإسرائيل باستخدامي!

واشنطن – الأناضول: جدّد لاعب كرة القدم الأمريكية مايكل بينيت، رفضه الزيارة المقررة إلى إسرائيل مع مجموعة من اللاعبين الأمريكيين للعبة (NFL) لإجراء جولة سياحية في الأماكن التاريخية بها.

وفي بيان إعلامي نشره على صفحته الرسمية في «تويتر»: «لن أذهب إلى إسرائيل، ولن أسمح لهم باستخدامي». وأضاف: «أنا سأسير على درب الملاكم محمد علي كلاي، وأعلم أنه وقف بقوة دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني، وكان يعتبر نفسه صوت من لا صوت له، وأريد دائما أن أكون مثل علي». وأوضح أنه عندما يرغب في زيارة إسرائيل سيجري زيارة أيضا لقطاع غزة والضفة الغربية، وقال: «هكذا سأرى الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه الأراضي منذ آلاف السنين». وأشار أن رفضه زيارة إسرائيل ربما تغضب البعض لكنه متمسك بمبادئه. ودعا وزير السياحة الإسرائيلي اللاعبين في رحلة إلى إسرائيل بجعلهم «سفراء للنوايا الحسنة لإسرائيل». ورغم ذلك، أعلن 6 لاعبين من إجمالي 11 لاعبا انسحابهم ورفضهم للسفر إلى إسرائيل في رحلة سياحية. وكان بينيت أول المنسحبين، وأعلن أكثر من مرة عدم تلبية دعوة الزيارة، وتلاه زميله في فريق «سي هوكس» كليف أفريل، ونجم هجوم «دولفينس» كيني ستيلس، ونجم هجوم «فورتي ناينرس» سان فرانسيسكو كارلوس هايد، ونجم هجوم «برونكوس» جاستين فوريست، واللاعب المعتزل كيرك موريسون.