﻿مواجهة عربية بين أهلي طرابلس والفتح الرباطي

القاهرة – الأناضول: تحددت ملامح مواجهات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء منافسات الدور التمهيدي للبطولة القارية.

وستشهد الجولة مواجهة عربية خالصة بين أهلي طرابلس الليبي والفتح الرباطي المغربي. بينما ستخوض بقية الفرق العربية المشاركة مباريات سهلة، حيث يواجه النجم الساحلي التونسي تاندا الإيفواري، ومواطنه الترجي مع حوريا الغيني. أما ممثلا الكرة المصرية، فيلعب الأهلي مع بيدفيست ويتس بطل جنوب إفريقيا، ويلعب الزمالك مع رينجرز النيجيري. ويواجه الهلال السوداني بورت لويس بطل موريشيوس، ويلعب مواطنه المريخ مع ريفرز يونايتد النيجيري. وسيخوض الوداد البيضاوي المغربي مواجهة سهلة مع مونانا الغابوني، بينما يواجه اتحاد العاصمة الممثل الوحيد للكرة الجزائرية نظيره رايل كلوب دو كاديوغو البوركيني. أما صنداون بطل جنوب إفريقيا (حامل اللقب) فسيستهل مشواره بمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي. أما بقية مباريات دور الـ32 فهي القطن الكاميروني مع نابس سبورت بطل مدغشقر، ومازيمبي الكونغولي مع سنترال أفريكان سوسيتي بطل زمبابوي، ويانغ أفريكانز التنزاني مع زاناكو الزامبي، وليوبارد دو دوليسي الكونغولي مع كيدوس جيورجيس الإثيوبي. ويلعب فيروفيارو بيرا بطل موزمبيق مع الملعب المالي، بينما يلعب غامبيا بور أوتوريتي الغامبي مع فيتا كلوب بطل الكونغو الديومقراطية. وستقام مباريات الذهاب أحد أيام 10 و11 و12 مارس/ أذار المقبل، على أن تقام مباريات الإياب بعدها بأسبوع.