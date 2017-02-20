﻿لخويا القطري يسحق الجزيرة الإماراتي… والفتح السعودي يخسر في الافتتاح

الدوحة – د ب أ: استهل لخويا منافسات دور المجموعات ب بفوز مستحق على ضيفه الجزيرة الإماراتي 3/صفر، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وسجل اهداف لخويا يوسف العربي (هدفين) في الدقيقتين 11 والأخيرة من المباراة، ويوسف المساكني في الدقيقة 80. وحصد لخويا أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف أمام فريق استقلال خوزستان الإيراني، الذي تغلب على الفتح السعودي 1/صفر. وفرض لخويا سيطرته على مجريات اللعب في الربع ساعة الأول من الشوط الأول حيث بادر بشن هجمات متتالية في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات منافسه الجزيرة، الذي اعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة. وافتتح لخويا التسجيل في الدقيقة 11، عندما وصلت الكرة ليوسف المساكني في الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية قابلها يوسف العربي بضربة رأس إلى داخل المرمى. وفي الربع ساعة التالي انحصر اللعب في وسط الملعب، خاصة بعدما نشط لاعبو الجزيرة قليلا حيث حاولوا فرض أسلوب لعبهم على فريق لخويا الذي هبط اداءه كثيرا بعد الهدف. وفي الربع ساعة الأخير من هذا الشوط فرض الجزيرة سيطرته على مجريات اللعب. وكاد لخويا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 35 عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الجزيرة هيأها يوسف العربي بصدره ليوسف المساكني الذي سدد كرة أرضية قوية أمسكها علي خصيف، حارس الجزيرة، على مرتين. ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق الجزيرة من هجماته بحثا عن تعديل النتيجة واعتمد في هجماته على محاولات الاختراق وتمرير الكرات العرضية من الجانبين، لكن كافة محاولاتهم باءت بالفشل في ظل التنظيم الجيد للخويا. وفي الدقيقة 80 سجل يوسف المساكني الهدف الثاني للخويا عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، وسدد كرة أرضية قوية خدعت الحارس علي خصيف وسكنت مرماه. وأضاف لخويا الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة عندما مرر علي علي عفيف كرة عرضية من الناحية اليمنى ليوسف العربي، الذي لم يجد أي صعوبة في تسديدها إلى داخل المرمى.

وتلقى الفتح هزيمة من مضيفه إستقلال خوزستان الإيراني بهدف دون رد. لينتزع الفريق الإيراني أول ثلاث نقاط له في بداية مشواره بالبطولة القارية. وجاءت المباراة حذرة في مجملها من لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات لكن دون خطورة فعلية. ومع حلول الدقيقة 80 تمكن استقلال خوزستان من تسجيل هدف التقدم عن طريق أبوالفضل علايي. وأقيمت المباراة على ملعب «السطان قابوس الرياضي» بالعاصمة العمانية مسقط لسوء الأوضاع السياسية بين السعودية وإيران.