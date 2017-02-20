﻿الدوري الإيطالي: نابولي وروما يحافظان على آمالهما في اللحاق بيوفنتوس

روما – رويترز: حقق روما فوزا ساحقا 4-1 بملعبه على تورينو وتغلب نابولي بسهولة 3-1 على مضيفه كييفو ليحافظ الفريقان على آمالهما في المنافسة على لقب الدوري الايطالي.

وفي بولونيا شارك غابرييل باربوسا، المهاجم البرازيلي المعروف باسم «غابيغول»، كبديل ليسجل هدفه الأول في الدوري ويقود الانتر لانتزاع فوز متأخر 1-صفر واستعادة المركز الرابع. وحافظ روما بانتصاره على موقعه في المركز الثاني برصيد 56 نقطة بفارق سبع نقاط خلف يوفنتوس ومتقدما بنقطتين على نابولي الذي تعافى من هزيمته في دوري أبطال اوروبا أمام ريال مدريد ليزيد مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري إلى 14 مباراة بتغلبه على كييفو. وبعد فوز يوفنتوس 4-1 على باليرمو الجمعة، كان روما ونابولي بحاجة للنقاط الثلاث لمواصلة الضغط على حامل اللقب. وقام الفريقان بما ينبغي وتقدم روما 2-صفر في أول 20 دقيقة بفضل هجومه الذي لا يقاوم بعدما سجل ايدن جيكو في الدقيقة العاشرة قبل أن يضيف محمد صلاح هدفا رائعا في الدقيقة 17. وكان بوسع جيكو المتألق أن يحرز هدفه 12 في الدوري في آخر ثماني مباريات في الدقيقة 51 لكنه سدد خارج المرمى بعد تمريرة من ايمرسون قبل أن يهز لياندرو باريديس الشباك بتسديدة بعيدة في الدقيقة 63. وسجل ماكسي لوبيز هدفا لتورينو قبل ست دقائق على النهاية قبل أن يطلق راديا ناينغولان قذيفة سكنت الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. وقال باريديس: «يجب أن نملك ردا على نابولي ويوفنتوس. فاز الفريقان في هذه الجولة ولم يكن من الممكن ارتكاب أي خطأ ولذلك فمن الجيد الحصول على النقاط الثلاث.»

وفي كييفو افتتح لورينزو إنسيني التسجيل في الدقيقة 31 لنابولي عندما انطلق لداخل الملعب من اليسار قبل أن يسدد بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة. وسجل ماريك هامشيك بعد ذلك من مدى قريب بعد تردد دفاع كييفو في الدقيقة 38، وأضاف بيوتر جيلينسكي هدفا ثالثا في الدقيقة 58 عندما وضع الكرة بهدوء في الشباك من عند حافة منطقة الجزاء. وقلص ريكاردو ميغيوريني الفارق لأصحاب الأرض لكن ذلك لم يمنع نابولي من زيادة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث. وفي بولونيا تساوى الانتر مع أتلانتا ولكل منهما 48 نقطة وتقدم على لاتسيو بعدما حسم غابيغول مواجهة باهتة بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 81. وحل المهاجم البرازيلي البالغ 20 هاما بديلا لأنطونيو كاندريفا في الدقيقة 74 واحتاج سبع دقائق فقط لينهي غيابه عن التهديف بعد تلقيه تمريرة عرضية من دانيلو دامبروسيو. وقبل هدف المهاجم الشاب كان الانتر يفتقر للإبداع والحيوية التي تميز بها الأداء تحت قيادة مدربه ستيفانو بيولي وبدا أنه سيتحسر على فرصة خطيرة أهدرها رودريغو بالاسيو في الدقيقة 12 عندما أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى من مدى قريب. وأصبح رصيد ميلان السابع 44 نقطة بعدما فاز 2-1 على فيورنتينا ثامن الترتيب بفضل هدفي يوراي كوتشكا وجيرار ديلوفو. وجنى بيسكارا متذيل الترتيب على الفور ثمار قراره باعادة تعيين زدينيك زيمان مدربا له لفترة ثانية فوضع حدا لمسيرة من 22 مباراة بلا أي انتصار وحقق فوزه الثاني هذا الموسم عندما سحق جنوى 5-صفر.