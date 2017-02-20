﻿كأس انكلترا: مورينيو: مباراة يونايتد أمام تشلسي في ربع النهائي لا تشغلني

لندن – د ب أ: أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أنه لا يفكر في مباراة فريقه أمام ناديه السابق تشلسي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنكليزي.

ويصطدم الفريقان في دور الثمانية بعدما فاز يونايتد على منافسه بلاكبيرن الأحد 2/1 في دور الستة عشر. وقال مورينيو: «لا ينبغي أن يصدر عني أي رد فعل، لأنني سأواجه سانت اتيان (في الدوري الأوروبي) ثم أخوض نهائي كأس المحترفين، كما أتمنى أن أواجه منافسا آخر في الدوري الأوروبي». وأضاف: «يجب أن أكافح للفوز بأحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري، ولهذا فإن لدي الكثير من الأشياء التي أفكر بها، ربما يحق لتشلسي أن يفكر فقط في كأس الاتحاد لأنه اقترب من التتويج بلقب الدوري وليس لديه شيء آخر لينافس عليه، ولهذا فإن كأس الاتحاد يمثل شيئا مهما له». واستطرد قائلا: «المباراة ستقام بعد شهر ولا أرغب في الحديث عنها الآن». وأعرب مورينيو عن ارتياحه بقدرة فريقه على تعويض تأخره في بداية مباراة الاحد على ملعب منافسه بفضل الهدفين، اللذين سجلهما ماركوس راشفورد وزلاتان ابراهيموفيتش. وتابع مورينيو: «كنت أعتقد (في حالة التعادل)، أن المباراة في أولد ترافورد ستكون كارثية». وختم قائلا: «أنا سعيد بالفوز، كنا نستحق الانتصار، ربما كان بلاكبيرن يستحق الذهاب إلى أولد ترافورد».