﻿الدوري الاسباني: ثنائية ميسي تقود برشلونة الى فوز باهت على ليغانيس!

مدريد – د ب أ: قاد ليونيل ميسي برشلونة لفوز صعب، في الوقت القاتل، أمام ضيفه ليغانيس 2/1، ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الأسباني، وشهدت أيضا فوز فياريال على ريال سوسيداد 1/صفر وبلنسية على أتلتيك بلباو 2/صفر وسلتا فيغو على أوساسونا 3/صفر.

وسجل ميسي الهدف الاول في الدقيقة الرابعة وتعادل ليغانيس في الدقيقة 71 عن طريق أوناي لوبيز قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء. وأضاف برشلونة ثلاث نقاط ثمينة في صراعه على اللقب، حيث رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر والذي لديه مباراتان مؤجلتان. وتوقف رصيد ليغانيس عند 18 نقطة في المركز السابع عشر. ورغم الفوز الصعب، ظهر واضحا على لاعبي برشلونة تأثرهم بخسارتهم الكبيرة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، حيث اختفى اللعب الجمالي الذي يتميز، حيث نجح ليغانيس في إحراج نجوم برشلونة وكانوا قريبين من الخروج بنتيجة إيجابية.

وانتزع فياريال فوزا ثمينا خارج ملعبه وأسقط ريال سوسييداد في عقر داره بهدف في الوقت بدل الضائع. وعزز فياريال موقعه في المركز السادس رافعا رصيده إلى 39 نقطة مقلصا الفارق مع سوسييداد الخامس إلى نقطتين. وأفلت بلنسية من دوامة النتائج الهزيلة بفوز ثمين على بلباو بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي لويس ناني والإيطالي سيموني زازا في الدقيقتين 13 و46 ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر وتجمد رصيد بلباو عند 35 نقطة في المركز الثامن. وسحق سلتا فيغو ضيفه أوساسونا بثلاثية نظيفة سجلها الدنماركي بيون سيستو وخوزابيد سانشيز وياغو أسباس في الدقائق 23 و87 و89 ليرفع رصيده إلى 33 نقطة ويتقدم للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند عشر نقاط في المركز الأخير ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.