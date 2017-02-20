﻿دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يتحدى موناكو… وأشبيلية يتربص ببطل إنكلترا المتهالك

لندن – د ب أ: بعد الهزيمة الثقيلة لبرشلونة وأرسنال الأسبوع الماضي بذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، تبدو الفرصة سانحة أمام باقي ممثلي الكرة الأسبانية والإنكليزية لتقديم نتائج أفضل مع استكمال فعاليات جولة الذهاب اليوم وغدا.

ويلتقي مانشستر سيتي مع موناكو الفرنسي، فيما يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على باير ليفركوزن الألماني اليوم كما يلتقي أشبيلية الأسباني مع ليستر، ويلعب بورتو البرتغالي مع يوفنتوس الإيطالي غدا الأربعاء. وكان برشلونة خسر صفر/4 أمام باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي كما خسر أرسنال 1/5 أمام بايرن ميونيخ. ولهذا، سيكون على مانشستر سيتي وليستر وأتلتيكو وأشبيلية تحسين صورة الكرتين الإنكليزية والأسبانية وتحقيق نتائج جيدة تعزز فرصة ممثلي البلدين من نيل العددي الكافي من مقاعد دور الثمانية، خاصة وأن هذا الدور (الستة عشر) يشهد أربعة فرق من أسبانيا وثلاثة من إنكلترا. ويواجه السيتي بقيادة الأسباني جوسيب غوارديولا اختبارا صعبا أمام موناكو الذي خسر مرة واحدة فقط في المواجهات السابقة مع الأندية الإنكليزية في الأدوار الفاصلة بالبطولة الأوروبية. وتغلب موناكو على توتنهام 2/1 على استاد «ويمبلي» خلال دور المجموعات. ويتطلع السيتي إلى العبور لدور الثمانية للمرة الثانية في تاريخه بعدما بلغ المربع الذهبي الموسم الماضي. ويترقب غوارديولا الحالة البدنية لفينسنت كومباني قائد الفريق قبل اختيار التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة، التي ستضم كيفن دي بروين وليروي ساني ورحيم ستيرلنغ وديفيد سيلفا ويايا توريه بعدما منحهم غوارديولا الراحة خلال مباراة الفريق أمام هدرسفيلد في كأس الاتحاد الإنكليزي.

ويحل ليستر حامل لقب الدوري الإنكليزي، والذي يكافح حاليا للابتعاد عن الهبوط، ضيفا على أشبيلية غدا. وكان أشبيلية أحرز لقب الدوري الأوروبي في المواسم الثلاثة الماضية قبل أن يستكمل مسيرته هذا الموسم في دوري الأبطال. ويحتل أشبيلية حاليا المركز الثالث في الدوري الأسباني ويمثل اختبارا صعبا لليستر المتأزم في الموسم الحالي، وإن اختلفت مسيرة ليستر في دور المجموعات عن مسيرته المتعثرة بالدوري الإنكليزي. وقال الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب أشبيلية، بعد الفوز على إيبار في الدوري الأسباني: «سنلعب يوم الأربعاء من أجل حياتنا… إنها مباراة كبيرة ومهمة للغاية في تاريخ النادي. علينا التفكير في هذا وتقديم الأداء الذي يضمن لنا خوض مباراة الإياب على ملعب ليستر ونحن نملك الأفضلية». ويبدو أتلتيكو، الذي خسر المباراة النهائية لدوري الأبطال مرتين في المواسم الثلاثة الماضية، مرشحا بقوة على حساب ليفركوزن الذي يستضيف مباراة الذهاب اليوم. واضطر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو إلى استبعاد مدافعه الأوروغواني المخضرم دييغو غودين من قائمة الفريق التي أعلنها والتي تضم 19 لاعبا، حيث يعاني غودين من الإصابة. وفي المقابل، تعافى يان أوبلاك حارس الفريق من الإصابة بخلع في الكتف والتي تعرض لها خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي. لكن غياب غودين يضع سيميوني في مأزق حقيقي حيث يحتاج لتحديد هوية اللاعب الذي سينضم إلى ستيفان سافيتش في قلب الدفاع. ولم يشارك خوسيه خيمينيز في أي مباراة هذا الشهر، فيما أصبح زميله لوكاس هيرنانديز جاهزا لكنه يحتاج للمثول أمام المحكمة في صباح يوم المباراة بسبب اتهامه في قضية عنف. وأجرى أتلتيكو الترتيبات لسفر هيرنانديز إلى ألمانيا مباشرة بعد انتهاء جلسة المحاكمة. وسبق لأتلتيكو أن أطاح بليفركوزن بركلات الترجيح من دور الستة عشر للبطولة أيضا قبل عامين. ويحل يوفنتوس، الذي خسر المباراة النهائية عام 2015، ضيفا على بورتو. ويبدو أنه مرشحا أيضا للعبور إلى دور الثمانية على حساب بورتو الفائز باللقب مرتين. وتمثل المباراة مواجهة من نوع خاص بين الحارسين المخضرمين الأسباني إيكر كاسياس حارس ريال مدريد سابقا وبورتو حاليا والإيطالي جانلويجي بوفون حارس يوفنتوس. وكان كاسياس (35 عاما) انتقل من الريال إلى بورتو في 2015. ويتطلع كاسياس بشغف إلى المواجهة مع بوفون (39 عاما) الذي لا يزال متألقاً.