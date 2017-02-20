﻿ افتتاح متحف للكمبيوترات القديمة في ألمانيا

باوتسن ـ د ب أ)- لمحبي ومؤرخي تكنولوجيا المعلومات، افتتحت بلدة في ألمانيا الشرقية الشيوعية سابقا متحفا مهما مكرسا لجهاز الكمبيوتر ومبتكره المهندس الألماني كونراد تسوزه (1910 – 1995). لا يركز هذا المتحف الجديد الذي يحتوي على أول كمبيوتر قابل للبرمجة في العالم على الرائد نفسه فحسب ولكن أيضا على ثمانية عقود من تاريخ علوم الحاسب الآلي ومكوناته الكبيرة الحجم من أربعينيات القرن الماضي.

يغطي متحف تسوزة الواقع في بلدة هويرزفردا، مساحة ألف متر مربع، ويقع المتحف على مسيرة ساعتين تقريبا بالسيارة جنوب العاصمة برلين.

والجانب التكنولوجي هو ما سيثير اهتمام المؤرخين ومحبي علوم هندسة الحاسبات. وأحد أبرز المفردات نموذج لأول حاسب آلي قابل للبرمجة في العالم « Z3 « الذي صنعه تسوزة عام 1941 ويبلغ حجمه تقريبا ثلاث ثلاجات كبيرة.

وبعد توحيد ألمانيا في عام 1990 ، شقت كثير من ابتكارات تسوزة طريقها عائدة إلى هويرزفيردا حيث ازداد حجم المجموعة في النهاية لتصل إلى أكثر من خمسة آلاف مفردة بينها عدة أجهزة قابلة للبرمجة .