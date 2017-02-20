﻿مستحضرات تجميل … مضادة للتلوث

باريس ـ أ ف ب: تزيد شركات تصنيع المستحضرات التجميلية من منتجاتها المضادة للتلوث بالرغم من غياب اختبارات معيارية تثبت فعالية جهودها في هذا المجال.

وظهرت صيحة المستحضرات التجميلية بمنافع «مضادة للتلوث» بداية في منطقة آسيا المحيط الهادئ قبل عقد من الزمن لكن «نطاقها بدأ بالتوسع قبل سنتين أو ثلاث»، بحسب شارون كويك المحلل لدى مجموعة «مينتل» للأبحاث في سنغافورة.

وفي العام 2016، كانت هذه الفئة من المنتجات تمثل 1 ٪ من مستحضرات التجميل المسوقة على الصعيد العالمي، غير أن كويك يتوقع لها مستقبلا واعدا.

وتؤكد مايرا كورونادو روبليس المحللة لدى «يورومونيتور» إنها «فئة من منتجات العناية البشرة التي يتوقع لها أن تدوم». وتوضح أن «المستهلكين باتوا يعون أكثر آثار تلوث الهواء على البشرة والمظهر، وهذا ما يدفع الطلب على هذا النوع من المنتجات في العالم».

وكشفت شركة «نوسيبيه» لتوزيع مستحضرات التجميل في فرنسا عن تسجيل ازدياد في مبيعات هذه المنتجات العام الماضي، لا سيما حين يصل التلوث إلى أعلى مستوياته.