خمسة قتلى باصطدام طائرة صغيرة بمركز تجاري في استراليا

ملبورن- أ ف ب- إنفجرت طائرة الثلاثاء على شكل “كرة نارية ضخمة” بعد ان اصطدمت بمركز للتسوق بالقرب من مدينة ملبورن الاسترالية، وقالت الشرطة إن الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها لاقوا حتفهم.

وانحرفت الطائرة، وهي من طراز “بيتش كرافت”، مباشرة بعد إقلاعها من مطار إيسندون القريب من ملبورن، واصطدمت بمركز تجاري كان لا يزال مغلقا قرب المطار.

وقال ستيفن لين مساعد مفوض الشرطة في فكتوريا انه كان هناك “خمسة على متن الطائرة، ولا يبدو أن أحدا منهم نجا من الحادث”.

في وقت سابق قال دانيال اندروز، رئيس الوزراء في ولاية فيكتوريا وكبرى مدنها ملبورن، إن “عددا من الاشخاص لقوا حتفهم نتيجة لأسوأ حادث طيران مدني شهدته ولايتنا منذ 30 عاما”.

وأوضحت ليزا نوفيل وزيرة الشرطة في ولاية فيكتوريا للصحافيين أن “طائرة خفيفة الوزن تم استئجارها (…) اصطدمت بمركز تجاري في إيسندون” متحدثة عن “وقوع حادث مأساوي للغاية”.

ولفتت إلى أن خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة التي استؤجرت لرحلة خاصة إلى كينغ آيلاند الجزيرة الاسترالية الواقعة بين ملبورن وتسمانيا.

وأظهرت صور بثتها قنوات تلفزيونية، نيرانا وأضرارا كبيرة لحقت بالمركز التجاري والمباني القريبة. وارتفع عمود من الدخان الأسود في موقع الحادث.

وقال سائق سيارة يدعى جايسون لإذاعة “ايه بي سي”، “رأيت هذه الطائرة عندما اصطدمت بالمبنى، كانت هناك كرة نار ضخمة”.

واضاف “شعرت بالحرارة من خلال نافذة سيارة الأجرة، وبعد ذلك ارتدت عجلة تشبه عجلة الطائرة، على الطريق وارتطمت بسيارة الأجرة”.

ولم يتم بعد تحديد سبب تحطم الطائرة. وقال قائد شرطة ولاية فيكتوريا، ميك فروين، إن الفرضية الأساسية للمحققين هي حصول “عطل في المحرك”.

وتم موقتا إغلاق الطريق السريع الذي يمتد على طول المطار.