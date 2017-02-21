مجلس الأمن وغوتيريش يعزيان في وفاة المندوب الروسي تشوركين

نيويورك- الأناضول- نعي مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سفير روسيا الراحل لدي الأمم المتحدة فيتلي تشوركين، الذي وافته المنية صباح الإثنين بمدينة نيويورك.

وفي بيان أصدره فجر الثلاثاء، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن “الحزن الشديد لنبأ وفاة السفير فيتالي تشوركين (65 عاماً)، الدبلوماسي الروسي البارز والممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة”.

وذكر البيان، الذي وصل الأناضول نسخة منه، أن “السفير تشوركين أمضي أكثر من 40 عاما في خدمة الدبلوماسية الروسية، وترأس البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لأكثر من عقد من الزمان”.

وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم عن تعازيهم العميقة لأسرة السفير الراحل، ولحكومة وشعب الاتحاد الروسي.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه “أُصيب بالصدمة والحزن لنبأ الوفاة المفاجئة للسفير فيتالي تشوركين، أحد الدبلوماسيين البارزين؛ حيث خدم بامتياز في وزارة الشؤون الخارجية في الاتحاد الروسي في أصعب وأهم أصعب الفترات في التاريخ الحديث”.

وأضاف غوتيريش، عبر بيان اصدره المتحدث الرسمي باسمه (استيفان دوغريك) ووصل الأناضول نسخة منه: “أود أن أشيد بمساهمات غوتيريش في الأمم المتحدة وأتقدم باحر التعازي لعائلته ولأحبائه، ولحكومة وشعب الاتحاد الروسي”.

وأعلنت الخارجية الروسية، الإثنين، وفاة مندوب بلادها الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، فجأة في نيويورك بعد إصابته بوعكة صحية أثناء العمل.

وعُيّن تشوركين ممثلًا لروسيا لدى الأمم المتحدة، وممثلها لدى مجلس الأمن الدولي، في أبريل/ نيسان 2006، واستمر في منصبه إلى حين وفاته.