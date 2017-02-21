اعتقال خمسة شبان في لندن ارادوا الانضمام إلى “منظمة محظورة”

لندن- أ ف ب- ألقي القبض على خمسة شبان تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما الإثنين في لندن، في إطار تحقيق حول مكافحة الإرهاب، وذلك لمحاولتهم الانضمام إلى “منظمة محظورة”، وفق ما أعلنت الشرطة التي لم تحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضحت شرطة مكافحة الإرهاب أن هؤلاء الشبان “يشتبه في إعدادهم لأعمال إرهابية”.

وأضافت أن “هذه الاعتقالات مرتبطة بخطط سفر للانضمام إلى منظمة محظورة”.

ولم يوضح متحدث باسم الشرطة، ردا على سؤال، إلى أين كان هؤلاء ينوون السفر أو إلى أي منظمة محظورة كانوا يعتزمون الانضمام.

في عام 2015، غادرت ثلاث فتيات هن خديجة سلطانة (17 عاما) وشميمة بيغوم (15 عاما) واميرة عباسي (15 عاما)، منازلهن في شرق لندن وتوجهن جوا الى اسطنبول في 17 شباط/ فبراير. ويشتبه في انهن التحقن بتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.