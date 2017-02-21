الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في مدن أمريكية عدة بـ”يوم الرؤساء”

نيويورك- أ ف ب- تظاهر نحو عشرة آلاف شخص الإثنين في نيويورك، هاتفين “ترامب ليس رئيسي”، تزامنا مع خروج تظاهرات مماثلة في مدن أمريكية عدة، وذلك على هامش احتفال البلاد بـ”يوم الرؤساء”.

وتجمع متظاهرون من كل الأعمار والاثنيات في ساحة كولومبوس أمام فندق ترامب الدولي وقرب سنترال بارك تعبيرا عن استيائهم من ادارة الرئيس دونالد ترامب.

وتهدف التظاهرات إلى إظهار أن المعارضة الشعبية للرئيس الجمهوري ما زالت على زخمها بعد مرور شهر على تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.

واستفاد الناشطون المعارضون لترامب من مناسبة “يوم الرؤساء”، لتنظيم تظاهرات في مدن أمريكية عدة منها لوس انجليس وشيكاغو وأتلانتا وواشنطن.

وارتدى بعض المتظاهرين سترات عليها شعارات مناهضة لترامب أو تسخر منه وتصوره كأنه طفل بين يدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت ريما شتراوس إحدى المتظاهرات “انه يؤذي بلدنا، نحن سنخسر بلدنا إن لم نفعل شيئا”.

وأضافت “ترامب لن يستمع إلينا، لكن إذا تظاهر الناس العاديون في الشوارع ربما يصبح لدينا نوع من الثورة ضده، آمل ذلك”.

أما عمر خان، وهو طالب طب باكستاني في السادسة والعشرين من عمره فقال “(…) نحن مسلمون. نريد أن ننشر رسالة الحب والسلام والاسلام الحقيقي، انا أحترم ترامب كرئيس لنا، لكن ليس علي أن اوافق على سياسته”.