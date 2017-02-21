تنظيم الدولة يهدم منازل مدنيين عراقيين رفضوا القتال معه في الساحل الأيمن من الموصل

القاهرة- بغداد- د ب أ- أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى العراقية الثلاثاء بأن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” قام بهدم منازل تعود لمواطنين رفضوا القتال معه في الساحل الأيمن من مدينة الموصل.

ونقل موقع “السومرية نيوز″ عن المصدر أن “مجموعة من الشباب المدنيين الذين أجبرتهم عصابات داعش الإرهابية على الالتحاق بمعارك الجانب الأيمن ضد القوات الأمنية قد فروا منه … فقامت عصابات داعش بهدم خمسة منازل تعود إلى الهاربين”.

وأشار إلى أن المسلحين احتجزوا عوائلهم وحققوا معهم بخصوص فرار أبنائهم.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن أمس الأول الأحد انطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل.