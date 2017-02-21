مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة جنوبي مدينة كركوك

كركوك- د ب أ- صرح مسؤول أمني عراقي الثلاثاء بأن طيران التحالف الدولي تمكن من قتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” جنوبي مدينة كركوك 250/ كلم شمال بغداد./

وقال المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية إن “طائرة بدون طيار تابعة لطيران التحالف الدولي استهدفت الليلة الماضية منزلا يضم القيادي في تنظيم داعش (الملا صمد) في قرية العيد في قضاء داقوق جنوب كركوك، ما أدى إلى مقتله”.

يذكر أن مناطق غربي وجنوبي كركوك تخضع لسيطرة داعش منذ حزيران/ يونيو من عام 2014.