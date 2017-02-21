انذارات بوجود قنابل في 11 مركزا يهوديا على الاقل في الولايات المتحدة

واشنطن- أ ف ب- اعلنت منظمات يهودية والسلطات الأمريكية انه تم إخلاء 11 مركزا يهوديا الاثنين تلقوا انذارات بوجود قنابل في آخر موجة من سلسلة حوادث من هذا النوع تكررت منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل شهر.

وقالت رابطة المنظمات اليهودية لأمريكا الشمالية إن هذه الاتصالات مع 11 مركزا في مواقع عديدة، ترفع الى 69 عدد هذه الحوادث التي سجلت في 54 مركزا لليهود في 27 ولاية أمريكية ومقاطعة كندية واحدة من1 بداية العام.

لكن كل الانذارات الاثنين كانت كاذبة، كما قالت الرابطة التي اوضحت أن الوضع عاد إلى طبيعته بسرعة.

وفتح مكتب التحقيقات الفردالي (اف بي آي) ووزارة العدل الأمريكية تحقيقات، بينما دانت ادارة الرئيس دونالد ترامب هذه الافعال.

وقال مسؤول كبير إن “الكراهية والعنف (…) لا مكان لهما في بلد يقوم على وعد الحرية الفردية”. واضاف ان “الرئيس قال بشكل واضح أن هذه الافعال غير مقبولة”.

وأدانت ابنة الرئيس الأمريكي ايفانكا ترامب التي اعتنقت اليهودية، هذه التهديدات. وكتبت في تغريدة على تويتر ان “الولايات المتحدة امة قائمة على مبدأ التسامح الديني. علينا حماية اماكن عبادتنا ومراكزنا الدينية”.

وذكرت وسائل اعلام في ولاية ميسوري (جنوب) انه تم تدنيس حوالى مئة قبر في مقبرة سانت لويس اليهودية في نهاية الاسبوع الماضي وهو عدد رفضت الشرطة تأكيده.