مقتل شرطي في كاليفورنيا الأمريكية بالرصاص أثناء التحقيق في حادث مروري

رويترز- قال متحدث باسم قائد شرطة منطقة لوس أنجليس إن أحد رجال شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية قُتل بالرصاص يوم الاثنين أثناء استجابته لبلاغ عن حادث مروري في منطقة لوس أنجليس على يد رجل عصابات كان طرفا في الحادث.

وقال اللفتنانت جون كورنيا إن شرطيا ثانيا في إدارة شرطة ويتير والمشتبه به وهو من أصول إسبانية في العشرينات من العمر أصيبا في تبادل إطلاق النار.

وقال جيري براون حاكم ولاية كاليفورنيا في بيان إن الشرطي القتيل هو كيث بوير ويبلغ من العمر 53 عاما وله ابنان بالغان.

وقال كورنيا في مؤتمر صحفي إن الشرطيين كانا يردان على بلاغ بشأن حادث مروري في ويتير عندما اكتشفا أن إحدى السيارات المسجلة مسروقة. ولدى اقترابهما من السيارة أطلق المشتبه به النار عليهما.

وقال “مازلنا نحاول تحديد سبب إطلاقه النار. بوضوح كان في سيارة مسروقة. وهو عضو في عصابة. ونحاول تحديد ما إذا كان أي شيء آخر تسبب في حدوث ذلك”.

وقال كورنيا إنه تم نقل الشرطيين والمشتبه به إلى مستشفى حيث توفي بوير .وأضاف أن الشرطي الثاني في حالة مستقرة.