مقتل أربعة من رجال الشرطة في الفلبين باشتباك مع أحد أخطر المطلوبين

مانيلا- د ب ا- قالت الشرطة الفلبينية الثلاثاء إن أربعة من رجال الشرطة قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار مع أحد أخطر المطلوبين في الفلبين، الذي قتل أيضا خلال الاشتباك.

وجاء في تقرير الشرطة أن ثلاثة من رجال الشرطة أصيبوا في الاشتباك الذي وقع في بلدة لوبواجان في إقليم كالينجا بشمال البلاد، على بعد 345 كيلومترا شمال مانيلا.

وكان رجال الشرطة ينفذون مذكرة اعتقال بحق ويلي ساجاساج، المطلوب لارتكابه عدة جرائم تضمن القتل والسرقة وجرائم أخرى. وكان قد أعلن عن مكافأة بقيمة 600 ألف بيسو (12 ألف دولار) مقابل اعتقاله.

وأضاف تقرير الشرطة أن ساجاساج ورجاله أطلقوا النار على الشرطة، مما أدى لتبادل إطلاق النار.

وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على جثة ساجاساج بعد انتهاء الاشتباك.