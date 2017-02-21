إسرائيل تعتقل عائلة فلسطينية قرب رام الله

رام الله- الأناضول- اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية، الثلاثاء، عائلة فلسطينية مكونة من خمسة أفراد من مخيم الأمعري للاجئين، قرب رام الله وسط الضفة الغربية، حسب شهود عيان.

وقال الشهود، للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء، وحاصرت منزل عائلة أبو عبيد، قبل أن تعتقل الأب وثلاثة من أبنائه وزوجته.

وأوضحوا أن القوات نقلت أفراد العائلة إلى جهة غير معلومة، ولم تُعرف بعد سبب الاعتقال.

وبين أن مواجهات اندلعت بين شبان المخيم وعناصر القوة الإسرائيلية، استخدم خلالها الشبان الحجارة والعبوات الفارغة، فيما رد الطرف الآخر بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ولفت إلى أن المواجهات لم تسفر عن وقوع أي إصابات.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي حول عملية الاعتقال هذه.