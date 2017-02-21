ماليزيا: سبب مقتل أخ زعيم كوريا الشمالية ما زال غير معروف

كوالالمبور- رويترز- قالت السلطات الماليزية الثلاثاء إنها لم تحدد بعد سبب مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية وما تزال في حاجة للتحقق من هويته حيث لم يتقدم أي من أقاربه للتعرف عليه.

وقُتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في مطار كوالالمبور في الأسبوع الماضي. وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي في وقت سابق إن الضحية هو كيم جونغ نام برغم أنه لم يتم تأكيد هوية الضحية رسميا.

وقال الدكتو نور هشام عبد الله المدير العام بوزارة الصحة الماليزية للصحفيين “لم نتحقق بعد من سبب الوفاة وهوية الضحية”.

وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إنهم يعتقدون أن عملاء لكوريا الشمالية اغتالوا كيم جونغ نام الذي كان يعيش في إقليم مكاو الصيني تحت حماية بكين.