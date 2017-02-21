الرئاسة الروسية: لا تعديل في موعد الانتخابات الرئاسية

موسكو- د ب أ- صرح مصدر في إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لن يتم تعديل موعد الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة “تاس″ الثلاثاء عن المصدر القول إن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في آذار/ مارس من عام 2018.

واعتبر المصدر أن “الحديث عن انتخابات مبكرة هو هراء ويندرج ضمن نظريات المؤامرة”.

ووفقا للقانون الروسي بشأن الانتخابات الرئاسية، فإن يوم التصويت هو “الأحد الثاني من نفس الشهر الذي أجري فيه التصويت في الانتخابات الرئاسية العامة السابقة والذي تم فيه انتخاب الرئيس قبل ست سنوات”.

وكانت الانتخابات الرئاسية السابقة قد أجريت في الرابع من آذار/ مارس من عام 2012.

وبدأ الحديث بشأن إمكانية تعديل موعد الانتخابات الرئاسية بعد تبني قانون في أيلول/ سبتمبر من عام 2015 يعدل موعد انتخابات مجلس الدوما، الغرفة الأدنى من البرلمان. ونتيجة لذلك تم تغيير موعد الانتخابات البرلمانية من كانون أول/ ديسمبر إلى أيلول/ سبتمبر من عام 2016.