مقاتلات عراقية تشن غارات على مواقع تنظيم الدولة في مطار الموصل

نينوى- الأناضول- شنت مقاتلات تابعة لسلاح الجو العراقي، الثلاثاء، سلسلة غارات عنيفة على أهداف لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، بمطار الموصل الدولي في الجانب الغربي لمدينة الموصل، بحسب مصدر عسكري للأناضول.

وقال المقدم الطيار مصعب حميد النعماني، في تصريح خص به الأناضول، إن “طائرات من طراز إف – 16 عراقية، شنت فجر الثلاثاء 10 غارات جوية على مطار الموصل الدولي”.

وذكر النعماني، أن المقاتلات استهدفت وحدات التنظيم القتالية والتكتيكية والاستراتيجية، وعجلتين (سيارتين) مفخختين، كان التنظيم قد وضعهما عند مدرج المطار لتفجيرهما في حال شنت القوات المسلحة عملية إنزال على موقع المطار.

وتابع “الغارات أسفرت عن تدمير جميع المواقع التي جرى استهدافها ومقتل المسلحين الذين كانوا يتواجدون فيها لحظة تنفيذ العملية”، مبينا ان “التحالف الدولي أشرف وبشكل مباشر على المهمة منذ انطلاقها ولغاية انتهائها”.

وأكد النعماني، أن “الطيران الحربي العراقي سوف تكون له مشاركة واسعة في معركة تحرير الجانب الغربي للموصل من سيطرة تنظيم داعش”.

فيما لفت إلى أن هناك “تنسيق بين القوة الجوية والقيادة العسكرية البرية (العراقيتين) والتحالف (الدولي) على أعلى مستوى، لإنجاح مهمة القضاء على تنظيم داعش”.

من جهته، قال العميد شرطة، مزهر خلف الدراجي، أن “مطار الموصل الدولي أصبح تحت مرمى نيران القوات المسلحة العراقية”.

وأوضح الدراجي في تصريح خص به الأناضول، أن “قطعات (وحدات) الفرقة الثالثة من الشرطة الاتحادية، والرد السريع، والفرقة المدرعة التاسعة من الجيش، تبعد مسافة 2 كم عن موقع المطار”.

فيما أكد أن تلك القوات “على أتم الجهوزية العسكرية للتقدم نحو هذا الموقع الهام واستعادة السيطرة عليه”.

وأوضح، أن “خط الصد الأول للتنظيم في المطار أصبح شبه منهار، والساعات القليلة القادمة سوف تشهد إعلان تحريره”.

وبيّن الدراجي أن، “تحرير مطار الموصل الدولي (المرتقب) يعد ضربة قاصمة للتنظيم في الجانب الغربي، بعد أن اتخذ المسلحون منه مقراً رئيسا لهم في إدارة العمليات العسكرية والأمنية طيلة سيطرتهم على الموصل”.

وانطلقت حملة “قادمون يا نينوى” في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، قبل أن تعلن القوات العراقية، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، تحرير الجانب الشرقي من مدينة الموصل من تنظيم “داعش”، وبذلك الإعلان أكملت الحملة مرحلتيها الأولى والثانية.

وفي 19 فبراير/ شباط الجاري، بدأت المرحلة الثالثة من الحملة الهادفة لتحرير الجانب الغربي من الموصل، وتمكنت القوات العراقية خلال أول يومين من استعادة 17 قرية.