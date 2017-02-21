الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين في شمال سوريا

أنقرة- د ب أ- أعلن الجيش التركي الثلاثاء مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين في إطار العمليات التي تقوم بها القوات التركية في شمال سوريا.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عن بيان للجيش أنهم سقطوا خلال قيامهم بإزالة ألغام وعبوات ناسفة.

وأضاف بيان الجيش أن 44 من مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” قتلوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بنيران القوات التركية والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأوضح الجيش أن القوات البرية والجوية التركية قصفت 109 أهداف لتنظيم الدولة، في إطار عملية “درع الفرات” التي أطلقتها تركيا في آب/ أغسطس الماضي دعما لمسلحين من المعارضة السورية.