تركيا ترى الإدارة الأمريكية الجديدة أكثر تفهماً بشأن كولن

أنقرة – رويترز – قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء، إن بلاده ترى الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر تفهماً وحساسية تجاه قضية تسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن.

وفي خطاب لنواب من حزبه الحاكم العدالة والتنمية في البرلمان، قال يلدريم إن المحادثات مستمرة مع المسؤولين الأمريكيين بشأن تسليم كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في تركيا في يوليو تموز الماضي. وينفي كولن هذه الاتهامات.