الجبير: السعودية مستعدة للمشاركة بقوات خاصة بجانب أمريكا لمكافحة تنظيم الدولة

برلين- د ب أ- أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير استعداد بلاده إرسال قوات إلى سوريا لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الجبير في تصريحات خاصة لصحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية في عددها الصادر الثلاثاء: “إن المملكة العربية السعودية ودولا أخرى بالخليج أعلنوا عن الاستعداد للمشاركة بقوات خاصة بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك بعض الدول من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والتطرف مستعدة أيضا لارسال قوات”.

وتابع الوزير السعودي قائلا: “سوف ننسق مع الولايات المتحدة من أجل معرفة ما هي الخطة وما هو ضروري لتنفيذها”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر وزير الدفاع بحكومته جيمس ماتيس بعرض خطة جديدة في غضون 30 يوما لمكافحة تنظيم (داعش).

وقال الجبير للصحيفة الألمانية إنه يتوقع عرض هذه الخطط قريبا، وأوضح بشكل غير مباشر أنه يمكن تسليم مناطق محررة في سورية إلى المعارضين.

وقال وزير الخارجية السعودي: “إن الفكرة الأساسية هي تحرير مناطق من تنظيم (داعش)، ولكن أيضا ضمان ألا تقع هذه المناطق في قبضة حزب الله أو إيران أو النظام”.