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الرئيس الأذري يعين زوجته نائباً له

Feb 21, 2017

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باكو - الأناضول – عيّن رئيس أذربيجان إلهام علييف، زوجته “ميهريبان علييف” النائب الاول له اي لرئيس الجمهورية الأذرية.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الأذرية الثلاثاء، أن علييف عيّن زوجته كنائبة له بموجب صلاحيات واردة في دستور البلاد.

وكانت أذربيجان أجرت تعديلات دستورية في استفتاء 26 سبتمبر/ أيلول 2016، تقرر بموجبها استحداث منصبي “نائب الرئيس الأول”، ونواب الرئيس″، وذلك بعد موافقة 86.6 % من المشاركين في الاستفتاء.

ووفقاً للتعديلات الجديدة، أعطي الرئيس صلاحية تعيين وعزل نائبه الأول ونوابه، وفي حال خلو منصب الرئيس تتحول كافة صلاحياته والحصانة إلى نائبه الأول.

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