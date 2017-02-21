الحكم اليوم على الجندي الإسرائيلي المدان بقتل مهاجم فلسطيني جريح

تل أبيب - د ب أ – تصدر محكمة عسكرية في تل أبيب الثلاثاء، حكمها على الجندي إلؤور أزاريا الذي أدين بقتل مهاجم فلسطيني جريح ، في قضية تسببت في انقسام على مستوى إسرائيل.

ويواجه أزاريا ،الذي أدين بالقتل غير العمد الشهر الماضي، عقوبة أقصاها السجن عشرين سنة . وذكر الإعلام الإسرائيلي أن المدعي العسكري قد طلب الشهر الماضي عقوبة السجن لمدة بين ثلاث وخمس سنوات.

وكان أزاريا قد أدين بإطلاق النار في منطقة الخليل العام الماضي على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف (21 عاماً) فأرداه قتيلاً بعدما أمسك به ، وذلك بعد أن أصيب الشاب الفلسطيني وشريك له بنيران قوات الأمن خلال ارتكاب هجوم طعن في نقطة تفتيش بالضفة الغربية.

وتم تصوير الحادث بمعرفة ناشطين لصالح منظمة “بتسليم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان . وأظهر الفيديو أزاريا وهو يرفع سلاحه الناري ويصوبه على الشاب الفلسطيني ثم تم سماع صوت طلقة نارية ، وارتجت رأس الشريف بعد ذلك ثم ظهر عليه ما يبدو أنه إصابة حديثة في الرأس قبل أن تسيل الدماء على الأرض.

وقال أزاريا (21 عاماً) إنه اعتقد أن الشريف كان يرتدي حزاماً ناسفاً وقت إطلاق النار.

وانتقدت المحكمة العسكرية ،التي سوف تصدر الحكم ظهر اليوم (1000 بتوقيت جرينتش) في تل أبيب، شهادة أزاريا ووصفتها بأنها “مراوغة” ، وذلك خلال الحكم بإدانته.

ومن المتوقع أن يحتشد متظاهرون مؤيدون لأزاريا أمام المحكمة في تل أبيب . وتم إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين بعد أعمال الشغب من جانب مئات المتظاهرين عقب حكم الإدانة.

وتسبب الحادث في انقسام في إسرائيل ،حيث يتم فرض الخدمة العسكرية بشكل إلزامي، وأثار تساؤلات حول قواعد الاشتباك إزاء التهديدات المتصورة من قبل الفلسطينيين.