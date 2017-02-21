عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي تتغزل بالاعلامي اللبناني وسام بريدي

تونس ـ شاركت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي صورةً لها برفقة الإعلامي اللبناني وسام بريدي الذي تربطها به علاقة حب، وعبّرت عن حبها له أمام الجميع قائلةً: “إذا كنت أعرف ما هو الحب، فهو بسببك”، واصفةً إياه برجلها ومصدر سعادتها.

بدوره وسام أعاد نشر الصورة على صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلاً:”وجودك في حياتي، جعلني الإنسان الذي أحب أن أكونه”.

نذكر أنّ علاقة الحب بين ريم السعيدي ووسام بريدي بدأت بعد مشاركة ريم في برنامج “رقص النجوم” الذي يتولى بريدي مهمة تقديمه.