النجمة الكويتية أمل العوضي تفاجئ متابعيها بالحجاب وقريبا ستعتزل الفن

الكويت ـ فاجأت النجمة الكويتية أمل العوضي متابعيها حين ظهرت ترتدي الحجاب عبر موقع “سناب شات” إذ تشارك محبيها بكل جديدها عبر حسابها الشخصي على الموقع.

وكشفت أمل العوضي أن ظهورها بالحجاب جاء في أحدث أعمالها الفنية التي تصورها مع الفنان عبد الله بوشهري والذي شاركها هو الظهور بالفيديو وكشف أنها تنوي اتخاذ قرار صارم قريبا.

وأعلنت أنها تنوي ارتداء الحجاب واعتزال الفن دون الكشف عن السبب الرئيسي لهذا القرار الصارم بعد مشوار طويل من الفن مع العلم أن جمهور أمل العوضي لم يصدق هذا القرار واعتبروا أنها تمازحهم خاصة وأنه ينتظرها الكثير من الأعمال الفنية المستقبلية.

الفنانة أمل العوضي لها ابنة وحيدة تدعى منيرة، احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، وتسعى دوما لعدم تصويرها أو الكشف عن ملامحها على العلن.

آخر الأعمال الفنية للنجمة الكويتية أمل العوضي كان مسلسل خمس بنات والذي يحكي قصة خمس بنات مع والدهم بتفاصيل حياتهم ومشاكلها.