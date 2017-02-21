شاهيناز تطرح أغنية رومانسية بعد خلعها للحجاب

القاهرة ـ تستعد المطربة المصرية شاهيناز، لطرح أول أغنية، ستكون أول عمل تقدمه بعد خلعها للحجاب منذ أسابيعٍ قليلة.

الأغنية تحمل الطابع الرومانسي، وهي من كلمات أيمن سليم، وألحان زوجها آدم حسين، وسوف تسجلها قريباً في الاستوديو تمهيداً لطرحها.

ومن المقرر أن تصور شاهيناز الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب لطرحها لاحقاً على الفضائيات.

والجدير بالذكر أن شاهيناز ستعود لسوق الكاسيت بعد غيابها لعدة سنوات، من خلال تقديم “ميني ألبوم” خلال الفترة المقبلة.