الحوثيون يعلنون مقتل أحد قيادتهم بغارة لمقاتلات التحالف في المخا اليمنية

صنعاء – د ب أ – أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية الثلاثاء، مقتل أحد قياداتها بمحافظة تعز اليمنية بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي.

ونقلت وكالة الأنباء “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر محلي قوله، إن “مدير عام مديرية مقبنة بمحافظة تعز محمد هائل سنان، قتل في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي (التحالف العربي) شرق مدينة المخا”.

وأشار المصدر إلى أن الغارة استهدفت السيارة التي كان يستقلها سنان برفقة ابن عمه رياض مهيوب سنان في الطريق الرئيسية الرابط بين البرح والمخا ما أدى إلى مقتلهما.

وتدور معارك عنيفة على الشريط الساحلي الغربي لليمن، بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة ثانية، تمكنت من خلالها قوات الجيش من السيطرة على عدة مناطق من بينها شرق مدينة المخا و ميناء المخا الاستراتيجي من قبضة الحوثيين.