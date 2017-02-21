أحدث طرق النصب في الإمارات هي الاتصال بالموتى

دبي ـ انتشرت عدد من مراكز الشفاء في الإمارات، تحتال على زبائنها بإيهامهم بأن باستطاعتها التحدث إلى أرواح الموتى.

وتضم تلك المراكز عددًا من «الخبراء النفسيين» الذين يطلبون من الضحية مبلغ 136 دولارًا مقابل عقد جلسة مدتها ساعة واحدة، يزعمون أنه يتم خلالها نقل رسائل من أحد أفراد أسرة الزبائن الذين يترددون عليهم ممن فرق بينهم الموت.

توجد بعض مراكز الشفاء هذه في أبراج بحيرات الجميرا في حي جميرا بدبي، فضلًا عن «خبراء نفسيين مستقلين» يديرون هذا النشاط من منازلهم.

ونقل تحقيق سري أجراه أحد الصحافيين عن موظف في مؤسسة تروج لنفسها كمركز للشفاء فقط، قوله: “إذا أحضرت صورة لشخص وافته المنية يمكن للخبير النفسي أن يقوم بعملية اتصال روحي مع ذلك الشخص، ويمكن أن ينقل له أي رسائل كما أنه يمكن أن يقول لك ما إذا كان الشخص يرقد في سلام وإذا كان لديه أي رسائل لك”.

وعندما سئل عما إذا كان الاتصال بالروح هو خدمة مطلوبة في المركز، قال الموظف: “المركز دائمًا مشغول، وعليك أن تحجز قبل الموعد بأسبوعين أو ثلاثة”.

فيما قال أحد الخبراء النفسيين لأحد الزبائن: “لقد فقدت مؤخرًا شخصًا.. إنه هنا في الغرفة ويقول إنه سعيد ويريدك أن تعرف هذا”.

كما أن من يجيدون قراءة بطاقات “التارو” يجمعون مبالغ كبيرة من المال في الإمارات، ويعمل العديد منهم من بيوتهم، ويتقاضون مبالغ تتراوح بين 300 إلى 500 درهم لجلسة مدتها ساعة.

وخلال تحقيق سري آخر قام قارئ بطاقة التارو بعمل تنبؤات عامة واضحة، ومثلما فعل الخبير النفسي أوصى هذا الشخص بعمل زيارة أخرى.

وأوضح يجب أن تحجز زيارة أخرى لكي نعرف ما إذا كان يسير مستقبلك في الاتجاه الصحيح.

وقالت مغتربة كانت تسكن في دبي سابقًا بعد أن رفضت الكشف عن هويتها، إنها أنفقت آلاف الدراهم في محاولة للاتصال بحبيبها المتوفي.

لكن بعد ما يقرب من ثمان زيارات إلى الخبيرة النفسية التي ادعت أنها تقوم بالاتصال الروحي، شعرت أنه لا جدوى من ذلك، وأن الوقت قد حان للمضي قدمًا.

وقالت: “عندما سمعت أن هناك شخصًا يمكن أن يرى ويتحدث إلى الأرواح فكرت في حبيبي على الفور وأعطتني الخبيرة النفسية في المرة الأولى التي ذهبت إليها الكثير من التفاصيل الصحيحة حول علاقتنا، ولكن في كل مرة كنت أذهب إليها كانت تقول نفس الملاحظات العامة”.وأضافت لقد قمت بإهدار الكثير من المال على ذلك.