ريال مدريد يزاحم بايرن ميونيخ على موهبة ليفركوزن

مدريد ـ ذكرت تقارير صحافية، إن نادي ريال مدريد، سيُراقب جوليان براندت، جناح فريق باير ليفركوزن الألماني، أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمعهما الليلة، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الرياضية بريال مدريد، ستكون يقظة جدًا لمباراة ليفركوزن والأتلتي؛ لمراقبة براندت صاحب الـ20 عامًا.

وأضافت الصحيفة: “برندات حاصل على فضية أولمبياد ريو دي جانيرو، ولعب للمنتخب الألماني الأول 4 مباريات دولية”.

وتابعت: “بايرن ميونيخ، مهتم بضم اللاعب، إلا إدارة ليفركزن ترفض التفريط في خدمات لاعبها قبل صيف 2018 (قبل عام من نهاية عقده)”.

وتابعت: “براندت يبدو مقتنع برفضه المستمر لمحاولات بايرن لضمه، لكن إدارة النادي البافاري وعلى رأسها هاينز رومينيجه، لا يضيعون اللاعبين الألمان الشباب من أيديهم، والدليل نيكلاس سولي، وسيباستيان رودي”.

وأوضحت: “ريال مدريد، سيبحث عن بدائل محتملة؛ تحسبًا لرحيل لاعبيه خاميس رودريجيز، وإيسكو، وبراندت أحد هذه البدائل”.

وأتمت: “مستقبل براندت، يتوقف على مباراتي أتلتيكو، حيث الاستمرار في دوري أبطال أوروبا. أما الأمر الآخر سيتعلق بمستقبله، سواء انتقل إلى ريال مدريد، أم لا”.