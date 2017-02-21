حارس ساتون يثير الجدل بتناول “ساندويتش” أثناء مواجهة أرسنال

لندن ـ أثار واين شاو، الحارس الاحتياطي لساتون يونايتد، جدلاً كبيرًا، بعدما رصدته العدسات، وهو يأكل (ساندويتش) خلال المباراة، التي خسرها فريقه، الإثنين (0-2) أمام أرسنال، في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفوجئ الحارس الثاني، في ساتون يونايتد، الذي يلعب بدوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، بالدقيقة (82) من اللقاء، عندما كان أرسنال في طريقه لحسم التأهل لصالحه، بعدسات الكاميرات التليفزيونية، وهي ترصده أثناء قيامه بتناول الطعام، على مقاعد البدلاء.

وبعيدًا عن أن شاو “46 عامًا” أظهر سلوكا رياضيا غير احترافي، بالإضافة إلى وزنه الذي يبلغ 115 كيلوجرام، لم تمنعه الفرصة التاريخية بمواجهة أرسنال من الاستمتاع بتناول الطعام.

وبالإضافة إلى قيامه بتناول الطعام، خلال إحدى المباريات، عقد الحارس المخضرم، مقابلة مع وسائل الإعلان وهو يرتدي خفين “صندل”، كما انطلق لمطعم النادي خلال فترة الراحة بين شوطي المباراة، وقام بتنظيف مقاعد البدلاء بمكنسة كهربائية، قبل بداية اللقاء.

وكان ساتون يونايتد، يمني نفسه بالعبور لدور الثمانية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بيد أن هدفي نجمي أرسنال لوكاس بيريز، وثيو والكوت، أجهضا أحلامه.