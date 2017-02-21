العاهل الأردني يزور القاهرة الثلاثاء للقاء السيسي

القاهرة - الأناضول – تشهد القاهرة، الثلاثاء، مباحثات بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حول عدد من القضايا، منها عملية السلام في الشرق الأوسط، وفق مصدر ملاحي مصري، ووسائل إعلام محلية.

وقال مصدر ملاحي بمطار القاهرة الدولي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن “الصالة الرئاسية فتحت أبوابها قبل ظهر الثلاثاء استعداداً لاستقبال العاهل الأردنى، الذي يصل إلى القاهرة في وقت لاحق”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “السيسي سيكون في مقدمة مستقبلي الملك الأردني بالمطار”، دون مزيد من التفاصيل.

فيما أفادت وسائل إعلام حكومية، ومنها “الأهرام” و”الأخبار”، بأن جلسات مباحثات ستتم بين السيسي والملك عبد الله اليوم في قصر الرئاسة شرقي القاهرة.

ووفق المصادر ذاتها: “تتصدر القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط وقضايا المنطقة المباحثات بين الجانبين، كما سيتم بحث الاستعدادات للقمة العربية المقبلة التى يستضيفها الأردن أواخر مارس (آذار) المقبل والعلاقات الثنائية بين البلدين”.

والأحد الماضي، تحدثت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) وصحيفة “هآرتس″ عن عقد قمة رباعية سرية، انعقدت العام الماضي، في منطقة العقبة، جنوبي الأردن؛ لبحث عملية السلام، بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والسيسي، وملك الأردن، ووزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جون كيري، وهو اللقاء الذي لم يؤكده أو ينفيه الجانبان المصري والأردني، وسط حديث مصري رسمي وقتها بأن مصر دعمت لقاءات سلام.

وستكون زيارة الملك عبد الله إلى مصر، اليوم، الثانية خلال نحو 6 شهور؛ حيث زار القاهرة في 24 أغسطس/آب الماضي، وأجرى مباحثات مع السيسي تطرقت لعدد من القضايا شملت العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية.