العاهل السعودي يجري مباحثات مع السيناتور جون ماكين

الرياض -الأناضول – استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء، رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن اللقاء جرى في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، وجرى خلاله “استعراض علاقات الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة”.

حضر الاستقبال، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة بالنيابة كريستوفر هينزل.

ووصل ماكين إلى الرياض، الإثنين، قادما من تركيا بعد زيارة استقبله خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والتقى السيناتور الأمريكي في الرياض، مساء أمس، وزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وجرى خلال اللقاء “تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين”، حسب الوكالة السعودية.

ولم تذكر “واس″ مدة زيارة السيناتور الأمريكي إلى المملكة.