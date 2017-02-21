السلطات التركية تعلن مقتل 4 من “حزب العمال الكردستاني” جنوب شرقي البلاد

اسطنبول – د ب أ- أعلنت السلطات التركية الثلاثاء، مقتل أربعة عناصر من منظمة “حزب العمال الكردستاني” وإصابة شرطي في عملية أمنية تنفذها قوات الأمن في قضاء نصيبين بولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عن بيان صادر عن الولاية أن قوات الأمن لا تزال تواصل العملية التي بدأتها قبل أيام ضد المنظمة في مناطق القضاء.

وذكر البيان أن قوات الأمن عثرت اليوم “على العديد من الأوكار والمخازن التابعة للمنظمة، فضلا عن جثث أربعة إرهابيين مع أسلحتهم قتلوا خلال اشتباكات اندلعت في قرية قورو كوي بالقضاء”، دون التطرق إلى تاريخ مقتلهم.

ولفت إلى أن قوات الأمن ضبطت أسلحة وقاذفات صاروخية وقذائف وذخائر ومواد متفجرة وأجهزة اتصال ووثائق تابعة للمنظمة.

تجدر الإشارة إلى تركيا تصنف “منظمة حزب العمال الكردستاني” على أنها إرهابية وتتهمها بشن هجمات داخل البلاد.