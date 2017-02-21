مقتل 6 من “الدولة” بغارات للتحالف جنوبي الموصل

نينوى - الأناضول – أفادت مصادر عسكرية، الثلاثاء، بمقتل 6 عناصر من تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي، في غارتين نفذتهما طائرات التحالف الدولي، جنوبي الموصل، فيما سيطرت القوات العراقية “نارياً” على الطريق الرئيس بين الموصل وتلعفر.

وقال العميد طيار، عبد العظيم ملا الحداد، مسؤول غرفة العمليات الجوية في عمليات “قادمون يا نينوى” (تابعة للجيش)، نقلاً عن مصادره الأمنية، أن “6 مسلحين من داعش قتلوا جراء ضربتين جويتين على جامع الحميد في حي الجوسق جنوبي الموصل (الجانب الغربي)”.

وأوضح الحداد، أن “الضربتين نفذتا بعد وصول معلومات استخباراتية دقيقة عن تواجد عناصر داعش في الجامع″، مشيراً أن “الضربتين أسفرتا عن تدمير الجامع بالكامل”.

وفي شأن متصل، نجحت القوات العراقية في فرض سيطرتها النارية على الطريق الرئيس الرابط بين الجانب الغربي لمدينة الموصل ومدينة تلعفر، أحد أبرز معاقل “الدولة” شمال غربي البلاد.

وقال المقدم في الجيش العراقي عبد السلام الجبوري، إن “قطعات (وحدات) من اللواء 34 الفرقة المدرعة التاسعة التابعة للجيش العراقي، فرضت سيطرتها الكاملة على سلسلة مرتفعات العطشانة جنوب غرب الموصل”.

وأضاف، “قواتنا الآن على بعد 5 كيلومترات تقريبا من الطريق العام الرابط بين مدينة الموصل ومدينة تلعفر (56 كلم غرب الموصل)”.

وبحسب الجبوري، فان “الطريق العام بات ساقطاً عسكرياً، لأن قواتنا تسيطر عليه نارياً ولا يمكن للعدو استخدامه للهروب أو نقل الامدادات بين الجانب الأيمن (الغربي) ومدينة تلعفر”.

وانطلقت حملة “قادمون يا نينوى” في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2016، قبل أن تعلن القوات العراقية، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، تحرير الجانب الشرقي من مدينة الموصل من تنظيم “داعش”، وبذلك الإعلان أكملت الحملة مرحلتيها الأولى والثانية.

وفي 19 فبراير/شباط الجاري، بدأت المرحلة الثالثة من الحملة الهادفة لتحرير الجانب الغربي من الموصل، وتمكنت القوات العراقية خلال أول يومين من استعادة 17 قرية.