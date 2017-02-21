رئيس المفوضية الأوروبية: فاتورة انفصال بريطانيا ستكون باهظة جدا

بروكسل - رويترز – قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الثلاثاء، إن بريطانيا تحتاج إلى أعوام للتفاوض بشأن اتفاق تجاري مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها عن التكتل وإنها ستتكبد “فاتورة باهظة جداً” من بروكسل إثر خروجها.

وفي إشارة إلى أن محادثات الانفصال البريطاني التي من المتوقع أن تبدأ الشهر المقبل ستستمر عامين قبل خروج بريطانيا من الاتحاد قال يونكر في كلمة أمام البرلمان البلجيكي “نحتاج أعواماً للاتفاق على البنية المستقبلية للعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.”

وبالحديث عن المدفوعات التي سيطلبها الاتحاد الأوروبي من لندن لتغطية إنفاق التكتل مستقبلاً، والذي التزمت به بريطانيا بصفتها عضواً في الاتحاد قال يونكر “ينبغي أن يعلم البريطانيون ذلك وهم يعلمون بالفعل أن هذا لن يتم بتكلفة مخفضة أو دون تكلفة. يجب أن يحترم البريطانيون التعهدات التي شاركوا في صنعها. لذا ستكون الفاتورة … باهظة جداً.”