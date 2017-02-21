رئيس جنوب السودان يتعهد بالسماح لوكالات الإغاثة بالوصول للمناطق التي تعاني من المجاعة

جوبا – د ب أ – تعهد رئيس جنوب السودان سيلفا كير الثلاثاء، بالسماح بوصول وكالات الإغاثة بدون عوائق للمناطق التي تعاني من أزمات، وذلك عقب الإعلان عن وجود مجاعة في مناطق بالبلاد.

وقد أعلن كير عن هذا التعهد أمام البرلمان، عقب أن قالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن الجيش منعها من الوصول للنازحين في شمال البلاد.

وقال كير إن الحكومة أيضا تتخذ خطوات لمساعدة الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مطالبا بزيادة إمدادات الغذاء ودعم أسعارها في المناطق المتضررة.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت أمس الاثنين إن المجاعة أثرت على نحو 100 ألف مواطن في ولاية الوحدة بشمال البلاد.

ويشار إلى أن هناك مليون مواطن آخرين على حافة المجاعة في عدة أجزاء من جنوب السودان، توقفت فيها أعمال الزراعة منذ اندلاع الصراع العسكري بين الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في كانون أول/ديسمبر .2013

ومن ناحية أخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات طارئة بقيمة 82 مليون يورو (86 مليون دولار) لجنوب السودان، سوف يتم استخدمها للإيفاء بالحاجات الأكثر إلحاحاً في البلاد، ومساعدة الدول المجاورة التعامل مع تدفق اللاجئين.

وقال المفوض الأووبي لشؤون إدارة المساعدات الإنسانية كريستوس ستيليانيدس اليوم إن ” الماسأة الإنسانية” في البلاد” سببها الإنسان” ودعا لاتخاذ إجراء عاجل لمنع وقوع مزيد من القتلى.

وأضاف”ما يهم أن تسمح جميع الأطراف للمنظمات الإنسانية بالوصول فوراً وبصورة كامة للمناطق المتضررة للقيام بوظيفتها وإيصال المساعدات الإنسانية “.

وقد تعهد كير في خطابه بإعادة إطلاق الحوار مع المتمردين، واصفاً ذلك بأنه”أولوية أساسية بالنسبة لهذه الحكومة “.