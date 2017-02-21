لبنان: مارين لوبان ترفض وضع الحجاب على رأسها وتغادر دار الفتوى من دون لقاء المفتي

بيروت- القدس العربي ـ من سعد الياس ـ رفضت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان وضع الحجاب على رأسها قبل دخولها الى دار الفتوى للقاء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ، وقالت “انا التقيت شيخ الازهر ولم أضع حجاباً “.وغادرت لوبان دار الفتوى من دون ان تلتقي المفتي دريان قائلة: “أخبروا المفتي بما حصل”.

وأوضح المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان، أن “رئيسة حزب الجبهة الوطنية رفضت وضع غطاء الرأس كما هو متعارف عليه عند زيارة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع الإشارة الى أن المكتب الإعلامي كان قد أبلغ المرشحة الرئاسية عبر أحد مساعديها، بضرورة غطاء الرأس عند لقاء سماحته كما هو البروتوكول المعتمد في دار الفتوى. وعند حضورها إلى دار الفتوى، فوجئ المعنيون برفضها الالتزام بما هو متعارف عليه بغطاء الرأس، بعد أن تمنى المعنيون عليها وإعطائها الغطاء لوضعه على رأسها رفضت وخرجت دون إتمام اللقاء المتفق عليه مسبقا مع سماحته، وتأسف دار الفتوى لهذا التصرف غير المناسب في مثل هذه اللقاءات “.

وفي اتصال مع ” القدس العربي ” أكد مصدر في دار الفتوى أن الدوائر المختصة تتقيّد بالبروتوكول المعمول به لجهة وضع غطاء على الرأس ولا تتجاوز هذه الحدود ، بغض النظر عن معرفة أو علاقة سماحة المفتي بما حصل “.