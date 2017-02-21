مقتل قيادي من “الدولة” بقصف جوي في ديالى العراقية

ديالى - الأناضول – قال مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، إن رئيس “مجلس الشورى” بتنظيم “الدولة الاسلامية” الارهابي، قتل بقصف جوي استهدف اجتماعاً له شمالي محافظة ديالى.

وقال حبيب الشمري، وهو ضابط برتبة نقيب، إن “رئيس مجلس شورى داعش لمناطق حوض جبال حمرين المكنى بأبو البراء، قتل اليوم بقصف جوي استهدف اجتماعاً له بسلسلة جبال حمرين شمال شرقي محافظة ديالى”.

وأضاف الشمري، أن “معلومات استخبارية وصلت من مصادر خاصة إلى القوات الأمنية عن تواجد أبو البراء في مضافة (موقع الاجتماع)، ونقلت سريعا إلى القوات العراقية التي استهدفته بقصف جوي”.

تزايدت حدة الهجمات التي يشنها في الغالب مسلحون مرتبطون بتنظيم “الدولة” مستهدفةً قوات الأمن العراقية والمقاتلين الموالين للحكومة والمدنيين في الأسابيع القليلة الماضية، بمناطق شمال شرقي محافظة ديالى.

وكان تنظيم “الدولة” قد سيطر في صيف عام 2014 على مناطق واسعة من محافظة ديالى شرقي البلاد، ونفذت قوات من الجيش مدعومة بالتحالف الدولي عمليات عسكرية واسعة تمكنت من خلالها من تحرير جميع المناطق قبل نهاية 2015.