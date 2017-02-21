جعجع لـ “لوبان”: بشار الاسد من اكبر الارهابيين في المنطقة

بيروت – الأناضول – قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الثلاثاء، أن رئيس النظام السوري بشار الاسد هو “من اكبر الارهابيين في المنطقة”.

وعقب لقائه وزعيمة اليمين الفرنسي المتطرف المرشحة الرئاسية، مارين لوبان، في بيروت، صرح جعجع للصحافيين أن “الارهاب لا دين له والاسد هو من اكبر الارهابيين في سوريا والمنطقة، ولا ننسى الاعمال العسكرية التي قام بها الاسد في لبنان حتى العام 2005″، في إشارة الى الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان واتهم فيها النظام السوري.

وكانت لوبان أعلنت الاثنين من مقر الحكومة بعد لقائها رئيس الوزراء سعد الحريري أنها ترى “بشار الأسد يشكل اليوم حلا يدعو إلى الإطمئنان أكثر بالنسبة إلى فرنسا من تنظيم داعش”.

يشار الى أن المستشار المالي للجبهة الوطنية التي تتزعمها لوبان كان محامي جعجع حين كان في السجن.

والتقت لوبان الثلاثاء كل من البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي وبحثت معه في ملف النازحين السوريين.

كما نوهت لوبان بالعلاقة الوثيقة التي تربط لبنان بفرنسا”، مشددة على “اهمية دور لبنان الذي يمثل ثقافة السلام”.

وصباح الثلاثاء غادرت لوبان دار الافتاء من دون لقاء المفتي الشيخ عبداللطيف دريان بعد أن رفضت تغطية رأسها.

وكانت لوبان التي وصلت بيروت مساء الاحد، في زيارة عدة أيام، التقت أمس الاثنين كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد لها أن “الخلط بين الاسلام والارهاب خطأ طائش”.