الجيش الجزائري يدمر مخابئ للإرهابيين شرقي البلاد

الجزائر- د ب أ- دمرت وحدات للجيش الجزائري خمسة مخابئ لإرهابيين، خلال عمليات منفصلة شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع عبر موقعها الرسمي الثلاثاء، إن مفارز للجيش تمكنت أمس الاثنين من تدمير خمسة مخابئ للإرهابيين بولايات تبسة وسكيكدة وبومرداس والبويرة، كانت تحتوي على حزامين ناسفين ومقذوفات ومواد متفجرة و100 كيلوجرام من البارود ومنظاري ميدان وكمية من الذخيرة ومواد غذائية وأدوية.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى قيام مفارز الجيش وعناصر جهاز الدرك، باعتقال 49 مهاجرا غير شرعي، من بينهم اثنان من جنسية سوريا، بكل من ولايات أدرار وبشار وتلمسان وإليزي والأغواط.