توقيف عميلة سابقة للاستخبارات الأمريكية في البرتغال لترحيلها إلى ايطاليا

لشبونة- أ ف ب- اوقفت سلطات البرتغال عميلة سابقة للاستخبارات المركزية الأمريكية (سي اي ايه) كان صدر بحقها حكم قضائي في ايطاليا في 2003 اثر خطف إمام مصري، على أن ترحل خلال أيام إلى ايطاليا بعد معركة قضائية طويلة، بحسب ما اعلن محاميها الثلاثاء.

واوقفت صابرينا دا سوزا التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والبرتغالية، الاثنين ومن المقرر أن تودع سجنا في بورتو (شمال)، بحسب ما افاد محاميها مانويل ماغاليس سيلفا.

واضاف “تسليمها سيتم في الايام القريبة القادمة”.

وكان القضاء البرتغالي قرر في كانون الثاني/ يناير 2016 ترحيلها، وبات الحكم نافذا في حزيران/ يونيو، لكن تاخر التنفيذ بسبب عدة طعون.

وكان تم خطف الامام ابوعمر في ميلانو في 17 شباط/ فبراير 2003 في عملية منسقة بين اجهزة الاستخبارات الايطالية والامريكية ثم نقل الى مصر حيث عذب، بحسب محاميه.

وفي ايلول/ سبتمبر 2012 اكدت محكمة التمييز الايطالية احكاما بالسجن تتراوح بين سبعة وتسعة اعوام بحق عسكري أمريكي و22 عنصرا من عناصر الاستخبارات المركزية الأمريكية بينهم سوزا التي تم تخفيف عقوبتها لاحقا إلى السجن اربع سنوات.

واعترفت سوزا بانها عملت مترجمة للفريق الذي دبر الخطف لكنها نفت اية مشاركة مباشرة في عملية خطف الامام المصري.

وهذه المحاكمة ذات الرمزية العالية هي الاولى في أوروبا بشأن عمليات تسليم سرية للاستخبارات المركزية الأمريكية لمشتبه بهم الى دول عرفت بممارسة التعذيب، وذلك بعد اعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.