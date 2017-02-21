بوتين يمنح اسم السفير الأممي الراحل تشوركين وسام الشجاعة

موسكو- د ب أ- أعلن الكرملين الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح اسم السفير الروسي الراحل لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين وسام الشجاعة.

وأضاف الكرملين أن اسم الدبلوماسي الراحل جرى تكريمه لدوره ومثابرته ومهنيته في منصبه لدى الأمم المتحدة.

وكان تشوركين قد توفي بشكل مفاجئ الاثنين في نيويورك، وحسب تقارير فإنه كان يعاني مشاكل في القلب، ولم يُعْرَفْ بعد سبب الوفاة، وكان تشوركين يمثل بلاده داخل الأمم المتحدة منذ 2006، وكان من المنتظر أن يحتفل الثلاثاء بعيد ميلاده الخامس والستين.

وفي برقية عزاء إلى أسرته، وصف بوتين، الدبلوماسي الراحل بأنه كان مهنيا على أعلى مستوى “وكان يتمتع باحترام خالص من قبل زملائه وسمعة طيبة لدى الشركاء الأجانب” لافتا إلى أنه ظل على مدار أكثر من عشرة أعوام يدافع، بطريقة جديرة بالإعجاب، عن مواقف روسيا حيال القضايا الدولية المهمة.

من جانبه، وصف سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، تشوركين بأنه رفيق الدرب على مدار سنوات طويلة.

وكان الاثنان درسا في السبعينيات في معهد موسكو للعلاقات الدولية، وفي عام 1994 خص لافروف تشوركين بقصيدة تم نشرها في الوقت الراهن على فيسبوك.