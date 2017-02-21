قبل حفله بالقاهرة بأيام جورج وسوف يوجه رسالة للمصريين

القاهرة ـ طرحت الشركة المنتجة لحفل الفنان السوري جورج وسوف، في مصر البرومو الخاص للحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع “يوتيوب”.

جورج وسوف، وجه من خلال الفيديو رسالة خاصة للمصريين قال فيها: “حبيبتي يا مصر وحبايبي يا مصريين، وحبايبي يا فنانين مصر أنا جاي أغني لكم من قلبي، يارب أفرح فيكم ويا رب تفرحوا في”.

يذكر أن حفل جورج وسوف جاء بعد غياب 15 عامًا عن الحفلات بمصر، ومن المقرر إقامته يوم 24 فبراير، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقد ذكرت بعض المصادر أن أجر جورج وسوف عن الحفل بلغ 16 ألف دولار.

وكان الأطباء قد اشترطوا عليه أن تتراوح فترة الحفل ما بين 40 إلى 50 دقيقة فقط وذلك مراعاة لحالته الصحية.